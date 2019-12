Chwile grozy podczas kwalifikacji w Oberstdorfie. Niebezpieczny upadek i narta wystrzelona w trybuny [WIDEO]

Do upadku Taku Takeuchiego doszło podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu 68. Turnieju Czterech Skoczni. Skoczkowie rywalizowali na obiekcie w Oberstdorfie. Obiekcie, z którym nie do końca poradził sobie reprezentant Japonii.

Takeuchi uzyskał co prawda dobrą odległość, bo wylądował na 130. metrze, ale nie zdołał ustać skoku. Po zetknięciu z zeskokiem stracił równowagę i upadł. Mimo niebezpiecznych okoliczności, 32-latek zdołał kontrolować upadek na tyle że nic mu się nie stało. Kontrolować swoich nart już jednak nie był w stanie - jedna z nich po upadku wystrzeliła w powietrze i pofrunęła w kierunku kibiców zgromadzonych na trybunach. Na szczęście spadła tuż przed nimi, lądując w korytarzu bezpieczeństwa oddzielającym fanów od skoczni. (Sytuację można obejrzeć TUTAJ)

Mimo upadku Takeuchi awansował do niedzielnego konkursu, ponieważ w kwalifikacjach zajął 49. miejsce. W pierwszych zawodach TCS zobaczymy też sześciu Polaków: Macieja Kota, Kamila Stocha, Stefana Hulę, Jakuba Wolnego, Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę.