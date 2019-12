Żyła najrówniejszy, Kubacki z przebłyskiem. Stoch też, ale sporo stracił do faworyta Turnieju Czterech Skoczni

spectator_zm godzinę temu Oceniono 1 raz -1

Coś mi się zdaje, że jutro już emocje opadną i ten turniej dla nas się skończy. No bo kto ma się liczyć? Stoch? Z taką formą może zapomnieć o czymkolwiek. Żyła? Miejsce w dziesiątce to wszystko na co go stać. Kubacki? Przecież on znów skacze jak za Kruczka. Leci wysoko i nagle spada jak kłoda. Brakuje metrów od początku sezonu. Reszta będzie tylko tłem...