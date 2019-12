Jęk zawodu na trybunach! A potem cisza. Niemiecki faworyt odpadł w kwalifikacjach [WIDEO]

jasmil82 godzinę temu 0

No to teraz rozumiem dlaczego pisaliście że Stoch jest faworytem TCS, jak Freitag był to można tak powiedzieć o prawie każdym kto tylko startuje ;).



W klasyfikacji generalnej Kot i Hula są tylko kilka miejsc za Freitagiem, jak ich też zaliczymy do faworytów, to mamy 5 faworytów TCS w drużynie, a prawdę mówiąc Wolnemu też tak dużo do Freitaga nie brakuje, więc można powiedzieć że cała nasza drużyna to sami faworyci TCS :D:D:D.