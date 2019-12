Znamy rywali Polaków w I serii konkursu TCS w Oberstdorfie. Bratobójczy pojedynek!

Wszyscy polscy skoczkowie awansowali w sobotę do konkursu w Oberstdorfie - pierwszych zawodów 68. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Dawid Kubacki skoczył 127 metrów, co dało mu 13. miejsce w kwalifikacjach. Piotr Żyła wylądował na 131. metrze. Dzięki temu był 9. Jakub Wolny skoczył 135 metrów (21. miejsce), Maciej Kot 127,5 metra (23. miejsce), Stefan Hula 124 metry (30. miejsce), a Kamil Stoch 126 metrów (22. miejsce). Kwalifikacje wygrał Stefan Kraft (136 metrów).

REKLAMA

"Nie musimy się niepokoić formą polskich skoczków":

W I serii rozgrywanej systemem KO (w parach), gdzie lepszy z każdej pary zapewni sobie awans do II serii, do których dołączy pięciu najlepszych przegranych, Maciej Kot zmierzy się z Viktorem Polaskiem, Kamil Stoch z Mackenzie Boyd-Clowesem, Dawid Kubacki z Michaelem Hayboeckiem, a Piotr Żyła z Andersem Haare. Dojdzie także do bratobójczego pojedynku, Jakuba Wolnego ze Stefanem Hulą.

"Polskie" pary w I serii konkursu w Oberstdorfie:

Viktor Polasek (Czechy) - Maciej Kot

Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada) - Kamil Stoch

Stefan Hula - Jakub Wolny

- Michael Hayboeck (Austria) - Dawid Kubacki

Anders Haare (Norwegia) - Piotr Żyła

W najciekawiej zapowiadających się parach zmierzą się ze sobą Gregor Schlierenzauer, który szczęśliwie awansował do konkursu, ze Stefanem Kraftem, zwycięzcą kwalifikacji, Taku Takeuchi z Junshiro Kobayashim, Daniel Andre Tande z Markusem Eisenbichlerem, Peter Prevc z Philippem Aschenwaldem.

Komplet par w I serii konkursu w Oberstdorfie:

Evgeniy Klimov - Timi Zajc

Jan Hoerl - Robin Pedersen

Viktor Polasek - Maciej Kot

Mackenzie Boyd-Clowes - Kamil Stoch

Stefan Hula - Jakub Wolny

- Robert Johansson - Daiki Ito

Naoki Nakamura - Johann Andre Forfang

Luca Roth - Antti Aalto

Moritz Baer - Martin Hamann

Anze Lanisek - Yukiya Sato

Sergey Tkachenko - Simon Ammann

Dimitry Vassiliev - Pius Paschke

Michael Hayboeck - Dawid Kubacki

Kevin Bickner - Roman Koudelka

Killian Peier - Constantin Schmid

Peter Prevc - Philipp Aschenwald

Anders Haare - Piotr Żyła

Vladimir Zografski - Domen Prevc

Dominik Peter - Marius Lindvik

Philipp Raimund - Karl Geiger

Daniel Andre Tande - Markus Eisenbichler

Sondre Ringen - Ryoyu Kobayashi

Tilen Bartol - Stephan Leyhe

Taku Takeuchi - Junshiro Kobayashi

Gregor Schlierenzauer - Stefan Kraft

Początek konkursu w niedzielę o 17:30. Wcześniej, bo o 16:00 rozpocznie się seria próbna. Relacja na Sport.pl.