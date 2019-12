Znakomity skok Dawida Kubackiego w II treningu! Świetni także Piotr Żyła i Kamil Stoch

Przed pierwszymi kwalifikacjami tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni formą błysnął po raz kolejny Kamil Stoch. 133 metry w pierwszym treningu sprawiły, że lider polskiej kadry przegrał tylko z Philippem Aschenwaldem. W drugim było nieco słabiej, ale 128,5 metrów przy wietrze w plecy należy uznać jako dobrą próbę. Znakomicie spisywał się także Piotr Żyła - 131,5 (9. miejsce) i 131,5 metra (5. miejsce).

"Nie musimy się niepokoić formą polskich skoczków":

Dawid Kubacki w pierwszym skoku wypadł poniżej swoich możliwości, gdy był 31. po skoku na 123 metry. W drugim jednak wrócił do swoich najlepszych prób, gdy skoczył 130,5 metra i przegrał tylko ze Stefanem Kraftem. Stefan Hula najpierw skoczył 123,5 metra, co dało mu 34. miejsce. W drugim treningu także było znacznie lepiej - 130,5 metra i 21. miejsce.

Maciej Kot po skokach na 113,5 metra i 124,5 metra był kolejno 53. i 32. Jakub Wolny w pierwszej próbie ratował się przed upadkiem, przez co zajął dopiero 70. miejsce. W drugim skoczył 118,5 metra, co dało mu 46. miejsce. W kwalifikacjach będzie musiał skoczyć znacznie lepiej, jeśli chce myśleć o awansie do konkursu.

Początek kwalifikacji o godz. 16:30. Relacja na Sport.pl.