Horngacher pod ścianą. Tylko jeden skoczek może uratować Niemców

lukasz2711 4 godziny temu Oceniono 3 razy 1

Co ma ten artykuł na celu?? Próbujecie coś udowodnić?? Bez jaj panowie i panie to świetny trener, który przejął niemiecką kadrę i składa ją w zasadzie od zera. Rozliczmy go po najbliższej olimpiadzie.