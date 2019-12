Znamy składy na 68. Turniej Czterech Skoczni. Mistrzowi świata zabrakło czasu

W sobotę 28. grudnia odbędą się oficjalne treningi oraz kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie - pierwszego w ramach 68. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Wydawało się, że będzie to pierwsza edycja od trzech lat, w której zobaczymy Severina Freunda. Niemiecki skoczek miał powrócić do rywalizacji w najbardziej prestiżowym turnieju po dwóch zerwaniach więzadeł krzyżowych. - Severin już trenuje, jednak ma nadal problemy z kręgosłupem. Nie zobaczymy go podczas Turnieju Czterech Skoczni - powiedział Horngacher, tłumacząc nieobecność mistrza świata z Falun.

"Nie musimy się niepokoić formą polskich skoczków":

Oprócz Freunda, w Turnieju Czterech Skoczni zabraknie także m.in. Noriakiego Kasaiego. Japończyk, który od początku tego sezonu nie prezentował wysokiej formy, postanowił wycofać się z Pucharu Świata, aby potrenować i powrócić do odpowiedniej dyspozycji w zawodach Pucharu Kontynentalnego. To jednak mu się nie uda - odwołano kolejne konkursy w Engelbergu i Titisee-Neustadt.

W składzie Norwegów zabraknie z kolei kontuzjowanych zawodników. Po upadku w Klingenthal sezon zakończył Thomas Aasen Markeng. Z kolei w lipcu więzadła krzyżowe zerwał także Anders Fannemel, który do skakania powróci najwcześniej tuż przed zakończeniem Pucharu Świata.

Składy na 68. Turniej Czterech Skoczni:

Polska: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Jakub Wolny, Stefan Hula

Austria: Stefan Kraft, Philipp Aschenwald, Daniel Huber, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayboeck, Jan Hoerl, Clemens Leitner

Norwegia: Daniel Andre Tande, Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Robert Johansson, Robin Pedersen, Sondre Ringen, Anders Haare

Japonia: Ryou Kobayashi, Junshiro Kobayashi, Yukiya Sato, Daiki Ito, Keiichi Sato, Naoki Nakamura, Taku Takeuchi

Słowenia: Peter Prevc, Domen Prevc, Anze Lanisek, Rok Justin, Timi Zajc, Tilen Bartol

Niemcy: Karl Geiger, Pius Paschke, Stephan Leyhe, Constantin Schmid , Richard Freitag, Markus Eisenbichler, Moritz Baer, Martin Hamann, Felix Hoffmann, Philipp Raimund, Luca Roth, Kilian Maerkl

Szwajcaria: Dominik Peter, Gregor Deschwanden, Simon Ammann, Killian Peier

Finlandia: Niko Kytosaho, Antti Aalto, Eetu Nousiainen

Czechy: Roman Koudelka, Viktor Polasek, Filip Sakala, Cestmir Kozisek

Rosja: Roman Siergiejewicz Trofimow, Dmitrij Wasiljew, Jewgienij Klimow

Francja: Jonathan Learoyd, Mathis Contamine

Ukraina: Jewhen Marusiak, Witalij Kaliniczenko

Kanada: Matthew Soukup, Mackenzie Boyd-Clowes

USA: Casey Larson, Kevin Bickner

Kazachstan: Sabirżan Muminow, Siergiej Tkaczenko

Bułgaria: Władimir Zografski

Estonia: Artii Aigro

Terminarz 68. Turnieju Czterech Skoczni:

Oberstdorf

28 grudnia (sobota) g. 16.30 - kwalifikacje

29 grudnia (niedziela) g. 17.30 - konkurs

Garmisch-Partenkirchen

31 grudnia (wtorek) g. 14.00 - kwalifikacje

1 stycznia 2020 r. (środa) g. 14.00 - konkurs

Innsbruck

3 stycznia (piątek) g. 14.00 - kwalifikacje

4 stycznia (sobota) g. 14.00 - konkurs

Bischofshofen