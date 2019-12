Trudna sytuacja przed Turniejem Czterech Skoczni. Pogoda sprawia spore problemy

apw1964 4 godziny temu Oceniono 2 razy 0

A ja myślę, że z tym i wieloma innymi zimowymi sportami trzeba powoli dać sobie spokój. Nie dość, że coraz trudniej zapewnić warunki do ich uprawiania, to sztuczne tworzenie tych warunków jest dla naszego środowiska szkodliwe. Te działania przyczyniają się do ocieplenia. Pewno nie jakoś dramatycznie, ale jednak. W tej chwili warunki do uprawiania skoków narciarskich z najwyższym trudem udaje się zapewnić dla elity skoczków. Co to za sport, jeśli może w Polsce go uprawiać najwyżej kilkadziesiąt osób. Jeśli tak nie jest obecnie, to będzie tak w niedługim czasie.