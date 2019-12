Media: Jadon Sancho może trafić do Anglii za 120 mln funtów

Według brytyjskiej gazety to właśnie Chelsea jest faworytem do pozyskania Jadona Sancho z Borussii Dortmun. "The Blues" mają być gotowi na wydanie aż 120 mln funtów, co byłoby zdecydowanym rekordem transferowym klubu - jak na razie najdroższym nabytkiem zespołu ze Stamford Bridge był Kepa Arrizabalaga (72 mln funtów).

Chelsea zimą będzie mogła przeprowadzać transfery, jako że właśnie upływa zakaz rejestracji nowych piłkarzy nałożony przez FIFA. Londyńczycy będą mieli do wydania aż 150 mln funtów. Chelsea ma sporą konkurencję, bo 19-letnim Anglikiem interesują się również m.in. Manchester United oraz Liverpool.

Jadon Sancho niezadowolony w Borussii Dortmund

Sam Sancho jest coraz bardziej niezadowolony w Dortmundzie. Skrzydłowy czuł się "upokorzony", gdy trener Lucien Favre zmienił go już w 36. minucie spotkania z Bayernem Monachium (0:4). Anglik nie po raz pierwszy jest zły na trenera lub władze klubu; w tym sezonie dostał już karę w wysokości 100 tysięcy euro za spóźnienie na trening i był krytykowany przez szkoleniowca oraz władze klubu.

W tym sezonie piłkarz BVB (który został sprowadzony z Manchesteru City) rozegrał 24 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich 12 goli i zaliczył 13 asyst.