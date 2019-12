Wielki sukces Kingi Rajdy! Polka wygrała konkurs FIS Cup w Oberwiesenthal

boromir195419 2 godziny temu Oceniono 11 razy 3

Jak zwykle jestem ''pod prąd '' bo z prądem łatwo spływa tylko g .... .To kompletna bzdura a nie ''życiowy sukces '' a praca Kruczka nie daje efektów jak sugeruje ''grzegorz,''. Zawody FIS to zawody trzeciej kategorii . W PK nasze zawodniczki ostatnio miały problemy z kwalifikacją do serii punktowanej . Przypominam że za poprzedniego trenera nasze zawodniczki regularnie zajmowały miejsca w dziesiątce PK A Kinga zdobywała nawet punkty w PŚ . Nie ma żadnych wątpliwości że przy zatrudnionym po znajomości Kruczku dziewczyny cofnęły się w rozwoju .