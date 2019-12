Były mistrz świata nie wystartuje w TCS! "Niezwykle go to załamuje"

Severin Freund w ostatnich sezonach ma ogromnego pecha. Niemiec nie zamierza się jednak poddawać. Powrócił już do treningów. Sytuacja jest zdecydowanie nie najlepsza, ale trener reprezentacji Niemiec Stefan Horngacher wierzy w swojego podopiecznego. - Oczywiście, że niezwykle go to załamuje, ale ci, którzy znają Severina, wiedzą, że on zawsze powstaje i powraca - mówił kilka dni temu austriacki szkoleniowiec.

Wydawało się więc, że Severin Freund zdoła powrócić już na Turniej Czterech Skoczni, rozpoczynający się 29 grudnia w niemieckim Oberstdorfie. W sobotę Stefan Horngacher potwierdził jednak informację, że mistrz świata z 2015 roku z powodu problemów z kręgosłupem. - Severin już trenuje, jednak ma nadal problemy z kręgosłupem. Nie zobaczymy go podczas Turnieju Czterech Skoczni - powiedział Horngacher, cytowany przez niemieckie media.

Severin Freund w swojej karierze zdobywał tytuły mistrza świata, mistrza świata w lotach. Zdobył także złoto w drużynie podczas igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 roku. W sezonie 2014/2015 wygrał także Puchar Świata. Od sezonu 2016/2017 rzadko oglądamy go jednak na skoczni. Niemiecki skoczek narciarski zmagał się już z więzadłami krzyżowymi, miał operowaną łąkotkę, a przed powrotem do rywalizacji zatrzymały go także problemy z kręgosłupem.