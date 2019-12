Prognoza pogody przed skokami. W końcu się uda przeprowadzić konkurs?

Najlepsi skoczkowie świata nie mają w tym sezonie szczęścia do aury. Dotychczasowe konkursy rozgrywane były w loteryjnych warunkach. Zawodnikom przeszkadzał silny wiatr i deszcz. Podobnie jest w Engelbergu, gdzie na piątek zaplanowane były treningi i kwalifikacje. Zostały przełożone na sobotę.

REKLAMA

Piotr Żyła tłumaczy swoją metamorfozę:

Jak informuje serwis skijumping.pl, w sobotę poprawiły się warunki na szwajcarskiej skoczni Gross-Titlis. Nie wieje już silny wiatr, a to najważniejsza wiadomość. Jest co prawda mgliście i pada deszcz, ale to nie powinno przeszkadzać organizatorom w rozegraniu zawodów.

Pogoda wreszcie nie przeszkodzi skoczkom?

- Od rana w Engelbergu deszczowo, nieco mgliście, ale nie wieje i żadna z dzisiejszych serii skoków nie jest zagrożona - czytamy w relacji skijumping.pl.

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami, w sobotę odbędzie się tylko jedna seria treningowa, a jej początek zaplanowano na 13:30. O 14:30 rozpoczną się kwalifikacje, a od 16:00 pierwsze seria konkursowa.

W kwalifikacjach wystąpi siedmiu biało-czerwonych: Klemens Murańka, Stefan Hula, Jakub Wolny, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch.