Debiutant w kadrze Norwegii po koszmarnej kontuzji skoczka. Znamy składy drużyn

Do największych roszad doszło w reprezentacjach Japonii i Norwegii. Trener Hideharu Miyahira postanowił, iż pierwszy skład będzie trenować przed Turniejem Czterech Skoczni i wystawił drugi szereg swoich zawodników oraz Ryoyu Kobayashiego. Obrońca Kryształowej Kuli nie zamierza odpuszczać w tym sezonie, interesuje go obrona tytułu, dlatego będzie on startował w weekend. Przymusowe zmiany dopadły kadrę norweską. Thomasa Aasena Markenga nie zobaczymy już w tym sezonie na skoczniach, a Robin Pedersen wrócił do kraju, by podobnie jak Japończycy szlifować formę przed TCS. Dlatego postanowiono dać szansę Sondre Ringenowi oraz Andersowi Haare. Obaj bardzo dobrze spisywali się w Pucharze Kontynentalnym w tym sezonie. Dla tego drugiego będzie to debiut w Pucharze Świata.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, iż standardowo Szwajcarzy nie wykorzystują możliwości wystawienia grupy krajowej oraz na pierwszy PŚ poza Finlandią dla 18-letniego Arttu Pohjoli. Polacy wystąpi w takim samym składzie jak w Klingenthal.

Co z formą naszych? Na ten moment nie musimy się niepokoić, choć nie ukrywamy, że w Engelbergu liczymy już na podium, któregoś z naszych skoczków.

Składy reprezentacji, które podały już zestawienia:

Norwegia:

Johann Andre Forfang

Anders Haare

Robert Johansson

Marius Lindvik

Sondre Ringen

Daniel-Andre Tande

Japonia:

Ryoyu Kobayashi

Taku Takeuchi

Keiichi Sato

Yuken Iwasa

Kenshiro Ito

Shohei Tochimoto

Polska:

Kamil Stoch

Dawid Kubacki

Piotr Żyła

Jakub Wolny

Maciej Kot

Stefan Hula

Klemens Murańka

Szwajcaria:

Simon Ammann

Killian Peier

Gregor Deschwanden

Andreas Schuler

Gabriel Karlen

Dominik Peter

Finlandia:

Antti Aalto

Niko Kytosaho

Arttu Pohjola

