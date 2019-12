Co się dzieje ze Stochem? Małysz zaniepokojony. "Widać w jego oczach smutek. Jest przygnębiony"

joeblack1989 21 minut temu Oceniono 2 razy 2

Najważniejsze jest to że zawsze ale zawsze w lato poprzedzający sezon zimowy trąbi się jaka to polska reprezentacja ma fantastycznych skoczków że teraz to już mamy taką przewagę technologiczna i w ogóle że rywale nie mają szans... A ja jak zawsze od 20 lat kiedy oglądam skoku już wiem że przyjdzie zima, nasi jak zawsze zaczną przeciętnie, będzie smutek i okaże się że nie jesteśmy tacy silni i że to była bujda o naszej przewadze... W tym sezonie zobaczyłem jeden konkurs cały i to w sumie przez przypadek odwiedzając dziadka który akurat oglądał... Wiedziałem że będzie jak zawsze czyli polska latem to co innego niż Polska zimą... To jak z piłkarzami którzy niekiedy wygrywają grupę eliminacyjna a już na mistrzostwach dają dupy...