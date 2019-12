Polscy skoczkowie po weekendzie w Klingenthal znacznie się wzbogacili

Za wygraną w konkursie drużynowym w Klingenthal polscy skoczkowie otrzymali około 117 tysięcy złotych do podziału. W konkursie indywidualnym reprezentanci Polski zaprezentowali się już przeciętnie. Najwyższe, 9. miejsce zajął Piotr Żyła, co pozwoliło mu awansować do pierwszej dziesiątki rankingu finansowego Pucharu Świata. Od początku sezonu są w niej też Kamil Stoch i Dawid Kubacki.

Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

