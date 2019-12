Przełom polskiego skoczka. Czekał na punkty aż 1100 dni!

spectator_zm godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Dostał kolejne szanse? A co miał zrobić trener, skoro kolejni kandydaci do kadry to jeszcze większe nieloty? Gdyby któryś pzezentował odrobinę przyzwoitszą formę to Murańka bez żalu poszedłby w odstawkę.

To samo z Hulą, jeździ na kolejne zawody bo musi. Bo nie ma kim go zastąpić. Całe zaplecze kadry to jak na razie jedna wielka rozpacz. Skaczą jak ostatnie pokraki i nie zanosi się, by któryś z nic miał zająć miejsce Huli czy Murańki...