Dwóch Polaków w czołowej "10". Kobayashi najlepszy w Klingenthal!

js08836 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

No i w/g trenera skoczkowie powrócili do wysokiej formy. Ta forma , to 9- 10 -14 -27-28 miejsce. I po co było się odzywać po konkursie drużynowym panie trenerze ? Zawsze zalecam kubek zimnej wody i pokory.