Sprzęt pomógł Polakom odnieść zwycięstwo! Wielki powrót

Ja nie mam co na siebie włożyć,

Choć trener mnie kokietkiem zwie,

No, spróbuj mą szafkę otworzyć,

To słabe, a tamto się rwie!

Ja nie mam co na siebie włożyć,

Popatrz, po Małyszu stroje dwa.

Ma Freitag przy pantoflach szpic,

Ja nie mam nic! Ja nie mam nic!