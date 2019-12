Kapitalne wyniki indywidualne Polaków w Klingenthal! 2., 4., 7. i 13. miejsce!

Polacy wygrali sobotni konkurs drużynowy w Klingenthal! Podopieczni Michala Doleżala skakali znakomicie, co pokazały nieoficjalne indywidualne wyniki. Pokazały one, że możemy liczyć w niedzielę na podium jednego z Polaków - Dawid Kubacki byłby drugi, za to Piotr Żyła czwarty.

Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

