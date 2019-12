Niepokojące skoki Polaków w treningach! Kobayashi dominuje w Klingenthal

W pierwszym treningu Polacy nie zachwycili. Najlepszy z biało-czerwonych był Dawid Kubacki, który zajął dopiero 13. miejsce. Zdecydowanie najgorzej skoczył Kamil Stoch, który zajął dopiero 54. miejsce i gdyby to były kwalifikacje, to nie awansowałby do konkursu.

Wyniki pierwszego treningu:

1. Ryoyu Kobayashi - 139 metrów

2. P. Aschenwald - 134 m

3. A. Semenić - 133,5 m

13. D.Kubacki 124 metry

15. P. Żyła 126,5 m

30. S. Hula - 122,5 m

33. M. Kot - 123 m

35. J. Wolny - 116,5 m

43. K. Murańka -121,5 m

54. K. Stoch - 113,5 m

Nieudany drugi trening Polaków

W drugim treningu Kamil Stoch się poprawił, ale polscy skoczkowie nie skakali wcale lepiej. Najlepszy z biało-czerwonych był Piotr Żyła, który w trudnych warunkach poleciał 123 metry i zajął 18. miejsce. Kamil Stoch skoczył dalej, ale zrobił to przy lepszym wietrze, dlatego zajął 19. miejsce. Niestety, skoki Polaków nie napawają optymizmem przed kwalifikacjami, które czekają nas o godzinie 15.45.

Wyniki drugiego treningu:

1. Ryoyu Kobayashi - 139 metrów

2. Stefan Kraft - 135 m

3. Philipp Aschenwald - 137,5 m

