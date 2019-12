Kontuzja lidera Pucharu Świata! Występ w kwalifkacjach zagrożony

Podczas 1. sesji treningowej w Klingenthal Daniel-Andre Tande oddał skok na odległość 122,5 metra, co przełożyło się na 31. miejsce w końcowej klasyfikacji. Co gorsza, podczas próby Norweg uszkodził lewą kostkę. Po oddaniu skoku w 1. treningu lider PŚ z trudem opuszczał skocznię, co widać na nagraniu zamieszczonym na Twitterze przez Sebastiana Parfjanowicza, dziennikarza TVP Sport:

Daniel-Andre Tande odniósł kontuzję podczas treningu w Klingenthal. "Pojawiła się opuchlizna"

"Daniel uderzył nartą w lewą kostkę podczas sesji treningowej. Pojawiła się opuchlizna, jednak lider PŚ ma nadzieję na występ w kwalifikacjach" - taką informację podał na Twitterze Norweski Związek Narciarski.

Sesja kwalifikacyjna do konkursu indywidualnego, który zaplanowano na niedzielę, rozpocznie się o godz. 15:45. W sobotę skoczkowie będą natomiast rywalizować w konkursie drużynowym.