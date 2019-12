Parodia skoków w Niżnym Tagile. Skoczek dostał dodatkowe punkty za wiatr pod narty!

ml2403 27 minut temu Oceniono 1 raz 1

Przeliczniki za wiatr być muszą, bo jak wspominamy co było kiedyś to było masowe odwoływanie serii i wydłużanie konkursów, a to w dzisiejszych czasach i wszechwładnej TV jest niemożliwe. Dziwi mnie tyulko dlaczego mając współczesną technikę jest tak słabo zorganizowane. Jak się dowiadujemy jest tylko siedem punktów pomiaru, a dlaczego nie siedemdziesiąt siedem. Jak to różnica w obliczeniach dla średnio szybkiego komputera. Co bardziej kuriozalne ten czujnik jest ustawiony na 5 sekundowy pomiar. Cały skok trwa 3-4 sekundy i gdy wiatr gwałtownie się zmieni, a przecież nagłe zawirowania i podmuchy to w górach norma to wskazanie może być absolutnie zafałszowane. Technicznie to chyba nie takie trudne ustawić kilkadziesiąt czujników i niech mierzą siłę i kierunek wiatru w sposób ciągły np co 0,1sekundy. Przeliczenie powinno się odbywać nie tylko co do siły, ale też kierunku wiatru z uwzględnieniem kąta w stosunku do osi skoczni, bo wiatry boczne to raczej przeszkadzają niż pomagają.