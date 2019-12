Kraft wygrywa niedzielny konkurs w Niżnym Tagile! Polacy poza pierwszą dziesiątką

janadamf godzinę temu Oceniono 6 razy 2

Ratuuuuuuuuuuuuuuunku!!! Sytuacja jest tragiczna. I trener do d--y, i zawodnicy skacza do d--y, i odleglosci sa do d--y i jakosc skokow jest tez do d--y. Stoch zachwial sie przy ladowaniu na 120 metrze? Moze powinien skakac na lozku? Najgorsze jest to ze juz nie z konkursu na konkurs ale nawet z kolejki na kolejke robi sie coraz gorzej.Jeszcze nie tak dawno miejsca Polakow w pierwszej 10-tce to byla normalka, teraz zakwalifikowanie sie do drugiej serii jest sukcesem. Lanie dostajemy coraz wieksze i indywidualnie i druzynowo. Ciekawe czy ktos za to beknie czy za wszystko Tajner obwini pogode i wiatr w oczy?