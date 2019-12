To nie wiatr storpedował drugi skok Piotra Żyły. Niecodzienny błąd Polaka

hieronimbaba godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Dzieje się dokładnie to samo, co miało miejsce za czasów innego trenera Dyzmy polskich skoków, czyli Łukasza Kruczka. Pamiętam, że wtedy również Polacy byli bardzo często jedynie statystami i polscy komentatorzy w TVP całą winę za fatalne wyniki polskich zawodników składali na pecha i warunki pogodowe. To jawna kpina, bo jakoś innym skoczkom, absolutnie nieprzypadkowym i będącym w dobrej formie nic takiego nie przeszkadzało. Tylko za czasów Horngachera mieliśmy okres o jakim wcześniej i obecnie możemy pomarzyć, że niemal cała polska kadra, a nie tylko jeden zawodnik radzili sobie znakomicie. Dziś wróciliśmy do czasów, gdy trenerem jest niedoświadczony, anonimowy szkoleniowiec, jakim był Kruczek, to i dokładnie jest to samo, co było. Polscy zawodnicy w większości skaczą jak nieloty, a media i tak usilnie całą winę zwalają na pecha oraz warunki.