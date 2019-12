Niżny Tagił. Sensacyjny zwycięzca! Żyła spadł z drugiego na 24. miejsce!

W Niżnym Tagile został rozegrany dziś trzeci indywidualny konkurs Pucharu Świata 2019/2020. Po pierwszej serii prowadził medalista olimpijski i świata Peter Prevc. Słoweniec uzyskał najlepszą odległość 133,5 m. Na drugiej pozycji klasyfikowany był reprezentant Polski Piotr Żyła, który skoczył na 131 metr, a trzeciej Austriak Philipp Aschenwald przy odległości 129 metrów. Siódme miejsce zajmował Japończyk Yukiya Sato. Na jedenastej lokacie plasował się Dawid Kubacki, a oprócz niego i Żyły do drugiej serii awansowali również Kamil Stoch oraz Maciej Kot. Trzykrotny mistrz olimpijski skakał w trudnych warunkach i po pierwszej części zmagań zajmował siedemnaste miejsce, a dwukrotny triumfator zawodów PŚ jako trzydziesty zakwalifikował się do finałowej serii.

Piotr Żyła mówi o swojej metamorfozie

Sensacyjny zwycięzca. Yukiya Sato zwycięża po raz pierwszy

W finałowej części zmagań świetnie zaprezentował się Yukiya Sato, który odniósł triumf w sobotnim konkursie. Dla 24-latka to pierwsze zwycięstwo, a drugie podium w karierze w zawodach najwyższej rangi. Skokiem na odległość 132 metrów wyprzedził drugiego dziś podopiecznego Stefana Horngachera Karla Geigera o półtora punktu. Niemiec w pierwszej serii uzyskał odległość 124,5 metrów, zaś w finałowej o 5,5 m dalszą. Na podium znalazł się również reprezentant Austrii Philipp Aschenwald, który do zwycięzcy stracił 2,2 pkt (dwa razy skoczył na 129 metr). Tuż za podium został sklasyfikowany drugi z Austriaków Gregor Schlierenzauer, który tym występem pokazał, że powoli powraca do ścisłej czołówki. Pięćdziesięciotrzykrotny triumfator konkursów cyklu Pucharu Świata stracił do Sato 2,6 pkt. Piątkę zamknął najlepszy z biało-czerwonych Dawid Kubacki, który awansował z jedenastej pozycji po pierwszej serii (+6,6 pkt).

Kubacki piąty, Stoch dziewiąty

Na szóstej pozycji uplasował się zdobywca Kryształowej Kuli za poprzedni sezon Ryoyu Kobayashi, na siódmej mistrz świata Stefan Kraft, a na ósmej ostatecznie Peter Prevc. Dziewiąte miejsce zajął mistrz olimpijski – drugi z biało-czerwonych Kamil Stoch, który, tak jak Kubacki, zanotował spory awans w stosunku do pierwszej części zmagań (z 17 na 8 lokatę). W czołowej dziesiątce znalazł się również Stephan Leyhe. Na dwudziestą czwartą pozycję spadł Piotr Żyła. 32-letni Polak w drugiej serii skoczył zaledwie 112 m. Dwudziesty siódmy był Maciej Kot, a do drugiej serii nie awansowali Jakub Wolny i Klemens Murańka.