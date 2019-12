Polacy słabo w kwalifikacjach! Stoch najlepszy. Wielki pech jednego biało-czerwonego

eclipse97 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Otoz to, dzis znowu skoczek przed Stochem skoczyl 131m , a 20 sekund po nim Stoch126,5. Za wiatr podobne odjecie pkt. Cos mi sie zdaje ze era naszych orlow konczy sie. Zyla nie widac go, Kubacki to samo ,Wolny daleko. Kot od 2 lat nie moze dopchnac sie do 15. Z kim do ludu Dolezal.