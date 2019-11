Kubacki najlepszy z Polaków w Kuusamo. Słaby skok Stocha w drugiej serii. Tande wygrywa po raz drugi

kerajek 20 minut temu 0

Dopóki do Polskich skoczków narciarskich nie dotrze to że ławka startowa na skoczni to nie jest miejsce odpowiednie na modlitwy dopóty na żadne sukcesy na skoczni nie ma co liczyć. Zamiast skoncentrować się na swoim skoku to Oni cały czas myślami są w kościele. Dlaczego Oni nie zostali zakonnikami skoro nie mogą powstrzymać się od modlitwy nawet na ławce startowej. A tak na marginesie to ciekawe o co Oni tak się modlą na tej skoczni ? Podejrzewam że o wiatr pod narty.