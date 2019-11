Przerażający upadek na skoczni w Kuusamo! David Mach runął na zeskok [WIDEO]

David Mach dostał bardzo mocny podmuch wiatru tuż po wyjściu z progu. Niemiec stracił kontrolę nad nartami i runął na zeskok. Upadek wyglądał przerażająco, na szczęście 19-latkowi nie stało się nic poważnego i opuścił skocznię o własnych siłach.

Wideo z upadku Macha w Kuusamo:

Rywalizację na skoczni w Kuusamo wygrał Jarl Magnus Riiber. Norweg pokonał Vinzenza Geigera i Jensa Oftebro. Żaden z Polaków nie zdobył punktów. Jarl Magnus Riiber skoczył w pierwszej serii aż 142,5 metra i dało mu to 11 sekund przewagi przed biegiem nad drugim zawodnikiem. Za nim sklasyfikowani byli kolejni dwaj Norwegowie. Espen Bjoernstad uzyskał 138 metrów, a Jens Oftebro o pół metra mniej (strata 24 sekund). Po skokach Szczepan Kupczak zajmował 33. miejsce. Adam Cieślar został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach za nieprzepisowy kombinezon.

Na trasie Riiber nie dał ponownie szans rywalom. Norweg dołożył do swojej przewagi kolejne sekundy i zakończył zmagania z piętnastym triumfem w karierze. Drugie miejsce wywalczył ostatecznie Vinzenza Geigera z Niemiec ze stratą 48,8 sekundy. Na najniższym stopniu podium stanął Jens Oftebro, który stracił do swojego rodaka 48,9 sekundy. Walka o miejsca za Jarlem Magnusem Riiberem toczyła się do samego końca. Szczepan Kupczak nie wystartował w biegu i nie został sklasyfikowany.

