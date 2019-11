W niedzielę upadł i mocno pościerał twarz. W piątek wstał. W Kuusamo, w pierwszych skokach po wypadku z Wisły, Piotr Żyła zaliczył 137,5 130 i 133,5 metra.

Piotr Żyła tłumaczy, dlaczego nic go nie cieszyło:

"Twarz Piotrka będzie się długo goiła, ale to mu nie przeszkadza"

- Cały Piotrek. To było jasne, że nie będzie się bał. On już we wtorek normalnie trenował, pojechał do Szczyrku, na siłownię. Nie chciał i nie potrzebował odpoczynku - mówi Jan Szturc, szkoleniowiec, który nauczył skoków Żyłę, ale też wielu innych zawodników, w tym Adama Małysza. - Twarz Piotrka będzie się goiła długo, bo jest mocno pościerana. Ale to Piotrkowi ani trochę nie przeszkadza, po nim spłynęło wszystko, co się wydarzyło w Wiśle - dodaje doświadczony trener.

- Obejrzeć mogliśmy tylko kwalifikacyjny skok Piotrka, ale wyniki pokazują, że bardzo pewny był we wszystkich trzech seriach. Po prostu jest sobą, widać, że nic mu się nie stało, nie tylko fizycznie. On nie myśli o tym co było, tylko się koncentruje na tym, co ma zrobić, żeby wykorzystać dobrą formę - podkreśla Szturc.

"O odległość walczył do końca, nie asekurował się"

Szkoleniowiec zauważa, że po skoku w kwalifikacjach Żyła nie był zadowolony. Zaraz po wylądowaniu zawodnik zły na siebie machnął ręką. - Piotrek wiedział, że na progu skok nie był czysty, nie był nakręcony biodrem nad nartą. Przez to zaraz za progiem trochę go wyhamowało powietrze, on trochę wytracił prędkość. Ale Piotrek ma takie czucie w locie, że i tak dociągnął do 133,5 m. I proszę zauważyć, że o odległość walczył do końca, że nie podchodził do lądowania asekuracyjnie - tłumaczy trener.

W kwalifikacjach Żyła był 15. Generalnie dla Polaków były one udane, bo cała siódemka awansowała do sobotniego konkursu. Ale w zawodach na pewno będziemy liczyli na lepsze miejsca zawodników prowadzonych przez Michała Doleżala.

"Któryś z chłopaków może mieć szczęście"

- Skocznia Rukatunturi jest wyjątkowo trudna, bo na niej siła wiatru jest bardzo różna i sytuacja szybko się zmienia. Najbardziej wieje nad bulą, która jest znacznie wybrzuszona. Tam docierają mocne, boczne podmuchy. Jak ktoś taki dostanie, to ma duży problem, żeby odlecieć - analizuje Szturc. - Dobrze, że mamy zawodników rozrzuconych po liście startowej. Piotrek będzie miał jeden z pierwszych numerów, Kamil Stoch pojedzie trzeci od końca, innych zobaczymy w środku stawki. Myślę, że któryś z chłopaków może mieć szczęście i skorzystać z dobrego wiatru - dodaje. - Choć oczywiście szkoda, że nie będzie równych warunków dla wszystkich i że sobotni konkurs jeszcze ma się dać jakoś rozegrać, ale niedzielny ma już być bardzo trudno przeprowadzić - kończy Szturc.