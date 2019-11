PŚ w Kuusamo. Gdzie i której godzinie obejrzeć konkurs indywidualny? Transmisja TV, stream online, na żywo, 30.11

Po zawodach na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle, Puchar Świata zawitał do fińskiego Kuusamo. Na skoczni Rukatunturi (HS-142) zostaną przeprowadzone dwa konkursy indywidualne. Liderem klasyfikacji generalnej jest Daniel Andre Tande (100 punktów). Kolejne miejsca zajmują: Timi Zajc (80 pkt) i Kamil Stoch (60 pkt).

Kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego wygrał Zajc, który oddał skok na odległość 139 metrów. Co prawda Karl Gaiger poszybował dalej, bo osiągnął aż 147,5 metra, ale Niemcowi znacząco pomógł wiatr, więc w piątek był trzeci. Ale za to może pochwalić się wyrównaniem rekordu skoczni, który poprzednio należał do Ryoyu Kobayashiego i Stefana Krafta. Warunki w Kuusamo były dalekie od idealnych, bo wiatr się ciągle zmieniał.

Najlepiej z Polaków zaprezentował się Jakub Wolny, który osiągnął aż 139,5 metra. Polak prowadził przez większość czasu trwania kwalifikacji, ale ostatecznie był siódmy. Pierwszą piętnastkę zamknął Piotr Żyła, który skoczył 133,5 metra. Tuż za jego plecami był Dawid Kubacki, który skoczył 50 cm bliżej, ale i tak należą mu się brawa, bo w trakcie lotu dzielnie walczył z podmuchami wiatru. Jeszcze w powietrzu uratował się przed groźnym wypadkiem.

Kamil Stoch osiągnął 137.5 metra. Widać było, że chce się zakwalifikować, ale bez większego wysiłku. Spokojny lot, bez fajerwerków, jednak bardzo ładny technicznie. Stoch był 19. Na 30. lokacie uplasował się Maciej Kot (126,5 m). Trzy pozycje niżej zameldował się z kolei Klemens Murańka (125,5 m). Najgorszy z Polaków okazał się Stefan Hula (117 metrów), który był 42.

Przed rokiem oba konkursy indywidualne w Kuusamo wygrał późniejszy zdobywca Kryształowej Kuli Ryoyu Kobayashi.

Puchar Świata w Kuusamo. Gdzie i o której godzinie obejrzeć konkurs indywidualny? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV sobotniego konkursu indywidualnego w Kuusamo przeprowadzą: Eurosport1 oraz TVP 1. Występ polskich skoczków będzie można obejrzeć też w Internecie - na stronach: eurosportplayer.com, sport.tvp.pl, w aplikacjach: TVP Sport i Eurosport Player oraz na platformach: NC+ GO, Ipla i Player.pl. Poniżej zamieszczamy harmonogram transmisji:

Studio - godz. 16:05 (TVP 1); 16:15 (Eurosport 1),

Transmisja konkursu - godz. 16:30 (TVP 1, Eurosport 1).