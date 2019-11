Legendarna skocznia upada! Niemcy chcą wykorzystać sytuację

tacx godzinę temu Oceniono 10 razy 8

Normalni ludzie nie inwestują milionów skocznie wykorzystywane dwa razy w roku. W pOlsce wręcz przeciwnie. Miliony z naszych podatków poszły na oświetlnie skoczni w Zakopcu, skocznię w Wiśle itd. A wszystko po to aby taki Kurski kupował głosy zakompleksionych fanów którym Małysz musiał poprawiać poczucie niższości do Niemców a panowie z PZN i klubów nagle poczuli przypływ pieniądza. przecież te obiekty nie maja w ogóle przełożenia na krzewienie sportu wśród młodzieży. Dzieciak nie poskacze sobie tam bo lubi. To są projekty wyłącznie dla sportu wyczynowego. To biznes i jako biznes powinien się obejść bez jakichkolwiek datków ze strony budżetów samorządowych czy państwowych. Samorządowe jeszcze rozumiem - Zakopane coś tam zarabia na tych ceprach co pod Krokiew zjadą, ale ładować państwowe pieniądze w coś co służy kilku góralom na krzyz do zarabiania - no way