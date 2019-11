Niemcy chcą organizacji MŚ w lotach! Skorzystają na wycofaniu legendarnej skoczni?

Bodźcem do podjęcia decyzji o możliwości zorganizowania imprezy w Oberstdorfie było wycofanie kandydatury Harrachova. W przeciwieństwie do wymagającego gruntownej renowacji czeskiego obiektu, zlokalizowana w Bawarii skocznia jest stale użytkowana i niejednokrotnie była (i nadal będzie) areną zmagań najwyższej rangi. Przypomnijmy, że rok temu Oberstdorf był gospodarzem MŚ w lotach, zaś w 2021 r. zorganizuje MŚ w narciarstwie klasycznym. Oprócz tego, Audi Arena co roku gości sportowców rywalizujących w Turnieju Czterech Skoczni.

Oficjalną aplikację Niemcy muszą złożyć do 1. marca przyszłego roku. Decyzja dotycząca miejsca organizacji MŚ w lotach narciarskich 2024 zapadnie podczas kongresu FIS w Tajlandii w czerwcu 2020 r. Pewności nasi zachodni sąsiedzi jednak mieć nie będą, bowiem Czesi wciąż łudzą się, że będą mogli zorganizować ten czempionat.

