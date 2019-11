Problemy części sztabu skoczków w drodze do Kuusamo. Akcja ratunkowa na promie

Jak poinformował portal reprezentacji Polski w skokach narciarskich - skaczemy.pl, techniczna część sztabu reprezentacji Polski, która do fińskiego Kuusamo ruszyła promem, (by samochodem dowieźć potrzebny sprzęt - przyp. red) napotkała na spory problem.

REKLAMA

- Ekipa serwisowa reprezentacji Polski w skokach ma już 11 godzin opóźnienia na trasie Travemunde - Helsinki. Prom, którym płynie ekipa serwisowa na zawody w Ruce, musiał przerwać rejs na kilka godzin z uwagi akcje ratunkową związaną z zawałem serca jednego z pasażerów. Płyniemy dalej - podali w środę na Twitterze.

Opóźnienie nie powinno jednak spowodować żadnych utrudnień dla naszych skoczków, bo pierwsze skoki czekają nas dopiero w piątek o godzinie 16. Sami skoczkowie do Finlandii ruszają w czwartek i dostaną się tam drogą powietrzną. Problemy mają zaś tylko serwismeni naszej reprezentacji, ale do rozpoczęcia zawodów jest jeszcze dużo czasu.

Trudności naszej ekipy nie są jednak jedynymi komunikacyjnymi problemami z dotarciem do Kuusamo. W ostatnich dniach strajk ogłosiła fińska linie lotnicze Finnair, która jest odpowiedzialna za większość połączeń wewnątrz Finlandii, a w sumie odwołano około 300 lotów, w tym do Polski. Pracownicy linii lotniczej wrócili już jednak do pracy.