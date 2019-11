Norwegowie odkryli sekret kapitalnych skoków Kobayashiego. Tande już z niego czerpie

Sezon 2018/2019 bezdyskusyjnie należał do Ryoyu Kobayashiego. Japończyk wygrał aż 13 konkursów Pucharu Świata, wywalczył Kryształową Kulę oraz triumfował w Turnieju Czterech Skoczni. Co stało za tak fenomenalną formą 23-letniego skoczka? Odpowiedzi na to pytanie udzielili analitycy pracujący w sztabie reprezentacji Norwegii.

