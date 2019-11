Jest komentarz Waltera Hofera po zawodach Pucharu Świata w Wiśle!

eurotram 14 minut temu 0

"Zostało to uzgodnione ze wszystkimi zaangażowanymi stronami na długo przed wydarzeniem"



No to Hofer sam się swoją wypowiedzią zaorał, bo po to właśnie jest sztab FIS na miejscu żeby reagować na bieżąco. On sam najlepiej powinien wiedzieć, że warunki danego dnia nie są rzeczą, którą da się przewidzieć z miesięcznym wyprzedzeniem.