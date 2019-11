Skandaliczny przebieg konkursu to wina TVP? Polski skoczek: Przeszkodziła nam Eurowizja

Niedzielny indywidualny konkurs skoków narciarskich w Wiśle odbył się w skandalicznych warunkach. Wiało od samego rana, już podczas serii próbnej. Pierwsza seria zawodów rozpoczęła się o 11.30. Nie było równych warunków dla wszystkich, bo wiatr zmieniał się. W takich sytuacjach nie pomagają też przeliczniki za wiatr. Jedni po skoku otrzymywali plus 7, inni minus 12. Pełna loteria, nie pierwszy raz na skoczni narciarskiej. Gorzej, że wietrzna pogoda oznacza nie tylko wypaczenie rywalizacji sportowej, ale i zagrożenie dla zdrowia skoczków.

Fatalny upadek Piotra Żyły

Przekonał się o tym Piotr Żyła, który zaliczył groźnie wyglądający upadek. Stracił na chwilę przytomność, a oglądający to Adam Małysz powiedział: „O Jezu.” Skończyło się na strachu i na zakrwawionej twarzy wściekłego Żyły. On wiedział, ze nie powinien być w tych warunkach puszczony do skoku. - Z doświadczenia wiem, że tutaj z reguły da się skakać koło 9 rano. Potem od 10/11 rozkręca się wiatr i dopiero po południu można skakać - powiedział Aleksander Zniszczoł.

Skoro wiadomo było, że popołudniu warunki do skakania w Wiśle będą dużo lepsze niż rano, to dlaczego konkurs rozpoczął się tak wcześnie? Od kilku dni spekulowano, że wczesna pora rozegrania niedzielnego konkursu spowodowana jest Eurowizją dla dzieci, która odbywa się tego samego dnia. Oba wydarzenia transmituje Telewizja Polska. - Niestety, z tego co wiem przeszkodziła nam nieco Eurowizja - przyznał także Zniszczoł.

Eurowizja zmieniła plany skoczków?

Podobnie informował Adam Bucholz z portalu Skijumping.pl. - Wszystko wskazuje na to, iż tegoroczny PŚ w Wiśle będzie mieć nietypowe godziny zawodów. O ile sobotnia drużynówka ma rozpocząć się o 16:00, to niedzielne zawody indywidualne już o 11:30. Powód? Tego dnia TVP jest organizatorem Eurowizji dla dzieci - napisał Bucholz.

Międzynarodowy konkurs piosenki dla dzieci rozpoczyna się o godzinie 16. O tej porze w Wiśle byłyby dużo lepsze warunki do skakania. Po konkursie skoków organizatorzy będą musieli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zdecydowano się narażać zdrowie skoczków. Czy powodem była faktycznie Eurowizja?

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Marka Szkolnikowskiego, dyrektora TVP Sport. Niestety, nie udało nam się z nim skontaktować. Czekamy na stanowisko TVP.