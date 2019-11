Kamil Stoch na podium! W pierwszej serii groźny upadek Piotra Żyły. Chwile grozy w Wiśle

boromir195419 godzinę temu Oceniono 2 razy 0

Z Piotrkiem wszystko ok . Dwóch Polaków w dziesiątce a trzech w finałowej serii to przyzwoity chociaż nie rewelacyjny wynik . Z drugiej strony REWELACYJNY bo jesteśmy jedynym krajem z czołówki który praktycznie nie ma żadnego zaplecza a zaledwie ok . 10 - sięciu skoczków prezentuje poziom pozwalający na start i przyzwoite skoki / dlatego poprzedni trener ''zdezerterował '' /. Na szczęście ''elita '' to doświadczeni i dobrzy skoczkowie . Ma TSC powinni być w optymalnej formie . Gratulacje dla Stocha za'' pudło '' , stary mistrz nie odpuszcza . Kubacki też pokazał że będzie się liczył w tym sezonie , Żyła pewnie jeszcze nie raz ''odpali '' a co z resztą ... ''okaże się w praniu ''.