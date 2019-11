Dawid Kubacki: Warunki zmieniały się między kolejnymi skokami

- Trzecie miejsce da nam kopa do dalszej pracy. A że po pierwszej serii prowadziliśmy? Nie ma co za bardzo zrzucać na warunki, choć na pewno nam nie pomogły - mówi Dawid Kubacki. On, Piotr Żyła, Jakub Wolny i Kamil Stoch zaczęli sezon 2019/2020 Pucharu Świata w skokach od trzeciego miejsca w "drużynówce" w Wiśle. Wygrali Austriacy przed Norwegami. Kubacki był najlepszy indywidualnie. Konkurs indywidualny w niedzielę o godz. 11.30. Relacja na żywo na Sport.pl, transmisja w Eurosporcie.

Dwa dobre, choć jeszcze nie nadzwyczajne skoki, a indywidualnie najwyższa nota - taki był sobotni występ Kubackiego. REKLAMA - Jestem z grubsza zadowolony. Skoki były okej, na pewno lepsze niż piątkowe [najważniejszy z piątkowych, kwalifikacyjny, dał Kubackiemu siódme miejsce] - komentuje Kubacki. - To nie jest szczyt moich możliwości. Mam świadomość, że do najlepszych skoków jeszcze trochę mi brakuje - dodaje mistrz świata w Seefeld. W szczegóły Kubacki wchodzić nie chce. - Ważne, że ja wiem, co zrobić, jak pracować - mówi. "Polscy skoczkowie mają przygotowane coś niezwykłego" Kubacki miał niekorzystny wiatr W sobotę zawodnik wystawiony przez Michała Doleżala w ostatniej, czwartej grupie, rzeczywiście nie odlatywał, bo 126,5 i 120,5 m to nie są odległości rzucające na kolana. Ale w obu seriach Kubacki miał niekorzystne warunki wietrzne, dlatego do noty dodano mu odpowiednio 6,0 i 4,1 pkt. - Szczególnie w drugiej serii warunki były trudne. Generalnie w tym konkursie warunki się zmieniały nawet nie między seriami, a między jednym a drugim skokiem. Było loteryjnie. Ale takie są skoki. Nie ma co za bardzo zrzucać na warunki tego, że spadliśmy na trzecie miejsce z pierwszego zajmowanego na półmetku. Choć na pewno warunki nam nie pomogły. Ale trzecie miejsce jest pozytywne. Da nam kopa do dalszej pracy - kończy Kubacki. udostępnij

Skoki - Puchar Świata lp. zawodnik punkty 1 Ryoyu Kobayashi 2085 2 Stefan Kraft 1349 3 Kamil Stoch 1288 4 Piotr Żyła 1131 5 Dawid Kubacki 988 6 Robert Johansson 974 7 Markus Eisenbichler 937 8 Johann Andre Forfang 892 9 Timi Zajc 833 10 Karl Geiger 765 22 Jakub Wolny 328 40 Stefan Hula 69 47 Maciej Kot 25 67 Paweł Wąsek 4 Lider PŚ

Skoki - Puchar Narodów lp. kraj punkty 1 Polska 6083 2 Niemcy 5650 3 Japonia 4813 4 Austria 4530 5 Norwegia 3943 6 Słowenia 3736 7 Szwajcaria 1467 8 Czechy 1056 9 Rosja 867 10 Finlandia 396 11 Bułgaria 134 12 USA 18 12 Kanada 18 14 Estonia 12 15 Włochy 7 16 Kazachstan 0 16 Francja 0 Lider PŚ

Skoki - TCS lp. zawodnik punkty 1 Ryoyu Kobayashi 1098 2 Markus Eisenbichler 1035.9 3 Stephan Leyhe 1014.1 4 Dawid Kubacki 1010.8 5 Roman Koudelka 1006.3 6 Kamil Stoch 994 7 Andreas Stjernen 988 8 Robert Johansson 983.2 9 Daniel Huber 970.4 10 Kilian Peier 959.3 19 Piotr Żyła 842.1 29 Jakub Wolny 654.5 36 Stefan Hula 479.1 51 Aleksander Zniszczoł 194.5 61 Maciej Kot 95 Lider turnieju