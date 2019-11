Polacy zostali skrzywdzeni? Doleżal: Horngacher sam stwierdził, że to strasznie dziwne

Polscy skoczkowie zajęli trzecie miejsce w konkursie drużynowym, mimo że prowadzili po pierwszej serii. W finale wybitnie nie mieli jednak szczęscia do warunków, a do tego dość choaotycznej pracy systemu rekompenstat punktów za wiatr. Zauważył to nawet Stefan Horngacher. - Stefan sam stwierdził, że to jest strasznie dziwne - powiedział Michał Doleżal

Polacy zajęli 3. miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Wiśle. Zespół prowadzony przez Michala Doleżala prowadził po 1. serii, jednak po dość chaotycznej i niezbyt równej 2. serii zawody wygrali Austriacy. Wtedy zaczął rządzić wiatr, który nie do końca był odczytany przez czujniki, bo wiało i z boku i z tyłu, co zauważył nawet Stefan Horngacher po skoku Kamila Stocha, który mimo wstążek pokazujących wiatr w plecy miał odjęte punkty za... pomocny wiatr. REKLAMA Trenerze, jak pan ocenia sobotnie skoki. Wszyscy skakali poziom wyżej niż w piątek, ale jednak do zwycięstwa zabrakło. - Wszyscy skakali lepiej. Seria próbna i dwie serie zawodów. Jesteśmy zadowoleni. Rano przeprowadziliśmy spokojną i szybką analizę i wszystko poszło dobrze. Wydaje nam się, że kluczowy był drugi skok Piotra Żyły. Polak został puszczony przez Borka Sedlaka w fatalnych warunkach, ponad 1 m/s w plecy. Skaczący wcześniej Aschenwald miał około 0,1 m/s wiatru pod narty. W sumie różnica wynosiła ponad 10 pkt w rekompensacie za wiatr. Nie były to równe warunki, a punkty nie zwrócą "noszenia". - Tak, muszę to przyznać, choć nie jestem osobą, która lubi mówić o wietrze i na to zwalać. W drugiej rundzie zabrakło nam jednak szczęścia. Rekompensaty za wiatr przy takich warunkach jak dzisiaj, gdy wiatr kręci, dobrze odzwierciedlają warunki? Patrzyliśmy na zeskok i przez cały konkurs widzieliśmy, że wieje albo bardziej albo mniej w plecy. W drugim skoku Kamil miał odjęte punkty, a widać było, że na większości skoczni ma wiatr w plecy. - Tak. Powiem więcej. Rozmawiałem na wieży ze Stefanem Horngacherem po skoku dwójki Leyhe, Stoch. Leyhe miał dodane punkty, Kamil odjęte. Stefan sam stwierdził, że to jest strasznie dziwne. Czasem te liczniki na buli liczą w inną stronę, ale nie wiem do końca jak kto z nimi jest. Piotr Żyła mógł coś więcej zrobić w drugim skoku? To była taka skokowe stracenie. - Haha to prawda. Chyba na początku miał +14 pkt, na całym zeskoku prawie 2 m/s w plecy. Według tego, co miałem na monitorze Piotrek poradził sobie bardzo dobrze. Wskoczenie na podium zapewnia spokój? - Zdecydowanie. Dobrze wiedzieliśmy, że to takie minimum. Teraz możemy się przygotować do niedzieli. Drżało trochę serce przed skokiem Dawida, który musiał wyszarpać podium? - Wiadomo, że jak wszystko jest tak blisko to lekki stresik zawsze jest. Dawid, Kamil, Piotrek skoczyli jednak bardzo dobrze. Jestem z tego bardzo zadowolony. Wolny popełniał małe błędy, ale też to były dobre skoki.

Skoki - Puchar Świata lp. zawodnik punkty 1 Ryoyu Kobayashi 2085 2 Stefan Kraft 1349 3 Kamil Stoch 1288 4 Piotr Żyła 1131 5 Dawid Kubacki 988 6 Robert Johansson 974 7 Markus Eisenbichler 937 8 Johann Andre Forfang 892 9 Timi Zajc 833 10 Karl Geiger 765 22 Jakub Wolny 328 40 Stefan Hula 69 47 Maciej Kot 25 67 Paweł Wąsek 4 Lider PŚ

Skoki - Puchar Narodów lp. kraj punkty 1 Polska 6083 2 Niemcy 5650 3 Japonia 4813 4 Austria 4530 5 Norwegia 3943 6 Słowenia 3736 7 Szwajcaria 1467 8 Czechy 1056 9 Rosja 867 10 Finlandia 396 11 Bułgaria 134 12 USA 18 12 Kanada 18 14 Estonia 12 15 Włochy 7 16 Kazachstan 0 16 Francja 0 Lider PŚ

Skoki - TCS lp. zawodnik punkty 1 Ryoyu Kobayashi 1098 2 Markus Eisenbichler 1035.9 3 Stephan Leyhe 1014.1 4 Dawid Kubacki 1010.8 5 Roman Koudelka 1006.3 6 Kamil Stoch 994 7 Andreas Stjernen 988 8 Robert Johansson 983.2 9 Daniel Huber 970.4 10 Kilian Peier 959.3 19 Piotr Żyła 842.1 29 Jakub Wolny 654.5 36 Stefan Hula 479.1 51 Aleksander Zniszczoł 194.5 61 Maciej Kot 95 Lider turnieju