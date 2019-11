Dawid Kubacki indywidualnie najlepszy! Dwóch Polaków w czołowej "10"

felicjan.dulski 2 godziny temu Oceniono 4 razy 2

Miałem wątpliwą przyjemność oglądania tego konkursu w TVPiS podczas wizyty u znajomych (sam telewizora nie mam od roku, wyrejestrowałem).

I to nie ze względu na obraz, ale na komentarz, który płynął z odbiornika.

Równie nieprofesjonalnego występu nie słyszałem.

Dwóch PiSiorskich sługusów najpierw doznawało nieuzasadnionych szczytowań, a szczególnie "kobieciarz", by nagle przejść do wyznań wiary.

A idźcie w PiS DUżymi krokami!