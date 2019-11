Michal Doleżal ogłosił skład polskich skoczków na konkurs drużynowy!

Michal Doleżal nie zaskoczył. Pierwszy konkurs drużynowy Pucharu Świata w sezonie 2019/2020 reprezentacja Polski rozpocznie w następującym składzie: Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. To oni byli najlepsi z biało-czerwonych w kwalifikacjach i to oni wystąpią w sobotę w drużynie.

Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Jakub Wolny, Piotr Żyła, Maciej Kot, Stefan Hula, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. To Polacy, którzy awansowali do niedzielnego indywidualnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Najlepiej z biało-czerwonych zaprezentował się Dawid Kubacki, który skoczył 123 metry i zajął siódme miejsce. Niewiele słabiej wypadł Kamil Stoch. 117 metrów dało mu 11. miejsce i spokojny awans do konkursu. W tym zobaczymy również Jakuba Wolnego, Piotra Żyłę, Macieja Kota, Stefana Hulę, Pawła Wąska i Aleksandra Zniszczoła. Pozostali Polacy skakali bardzo słabo, a Tomasz Pilch został zdyskwalifikowany z nieprawidłowe buty - o czym poinformował w trakcie transmisji Sebastian Szczęsny, komentator TVP Sport. Kwalifikacje wygrał Karl Geiger z Niemiec, który skoczył aż 133 metry i zdeklasował konkurentów. Drugi był Killian Peier ze Szwajcarii, a trzeci Daniel Huber z Austrii. Niedzielny konkurs indywidualny rozpocznie się o godz. 11:30. W sobotę skoczkowie będą rywalizować w konkursie drużynowym. Początek o godz. 16. Relacja na żywo w Sport.pl, a transmisja w Eurosporcie.