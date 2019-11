Odważne zapowiedzi Adama Małysza przed sezonem Pucharu Świata. "Nie boimy się konfrontacji"

Można odnieść wrażenie, że wszystko w kadrze skoczków układa się bardzo dobrze. Zarówno Pan, jak i trener Doleżal powtarzacie, że zawodnicy są w dobrej formie, widzimy taki trochę cukierkowy obraz. Co robicie, żeby sami się nie uśpić?

Adam Małysz: Jeśli chodzi o sztab, to nie ma problemu. Wiadomo jednak, że jeśli byśmy się za bardzo chwalili, a potem coś nie wyjdzie, to spadnie na nas wielka krytyka. Po prostu wiemy, że jesteśmy dobrze przygotowani. Jeśli coś by było nie tak, to trener czy sztab szkoleniowy zawsze ostrożnie podchodzi do przedsezonowych wypowiedzi i mówi: "Słuchajcie, to jest dopiero rozpoczęcie sezonu, długa zima przed nami. Zobaczymy jak to będzie itd." My zaś mówimy otwarcie. Nie boimy się tej konfrontacji, choć nie wiemy, w jakiej formie są inni. Jesteśmy jednak najlepszą drużyną na świecie. Znamy swoją wartość, wiemy też co nasi zawodnicy wytrenowali i co poprawili.

W podobnym tonie wypowiadał się niedawno Kamil Stoch:

Karuzela zimowego Pucharu Świata rozpoczyna się w Wiśle z wielkim przytupem. Choć nie wszyscy na nią czekają, bo np. Simon Ammann zrezygnował ze startu w Polsce.

- Myślę, że trzeba mu po prostu wybaczyć. To jest bardzo trudna i specyficzna skocznia. Była budowana pod kątem treningów. Miała być ciężka, żeby po treningach tutaj łatwiej startowało się w innych miejscach. Wiadomo, że inauguracje są trudne. Tak jak było też np. w Kuusamo, mimo że tam była zimowa aura. My robimy wszystko by ta skocznia była gotowa. Prosimy o wybaczenie jeśli są jakieś niedociągnięcia, ale to jest cud, że te zawody się tutaj odbywają. Przy tych temperaturach wietrze i deszczu, który pada.

Delegat techniczny i przyszły dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile przez kilka godzin chodził dzisiaj po skoczni. Rok temu też był delegatem i wtedy chyba było więcej problemów.

- Bardzo cenię Sandro. Wiadomo, że były niedociągnięcia, ale on powiedział, że jak na tę porę roku, to on może tylko podziękować za organizację zawodów.

W naszej kadrze widać jakieś drżące nogi i szukanie wymówek jak w przypadku Simona Ammanna?

- Nie widać i to jest dobry objaw. Nasi skoczkowie są nie tylko dobrze przygotowani, ale też super skoncentrowani. Wystartują w zawodach i dadzą z siebie wszystko. Zresztą zawodnik zawsze daje z siebie wszystko. Z doświadczenia wiem, że jak skoczek chce skoczyć "na pół gazu" to skacze... na 150% możliwości. Jeśli głowa nie myśli za dużo i nie chcesz skakać na maksa, to wtedy wychodzą najlepsze skoki. Nie wiemy jak są inni przygotowani, bo nie mieliśmy kontaktu z innymi ekipami od miesiąca, ale wiemy, że jesteśmy gotowi.

W polskich mediach od pewnego czasu króluje temat butów. Piotr Żyła powiedział, że buty mogą dać kilka metrów, ale można to włożyć między bajki. Buty mogą nam dać jednak inną przewagę.

- Buty zostały stworzone po to, byśmy nie musieli czekać pół roku na firmę Raas, która dostarczała nam obuwie. Zawsze trzeba było od razu zamawiać raz trzy pary butów, żeby być przygotowanym na cały sezon. Często zdarzało się, że dostawaliśmy złe buty lub nie do końca takie, jak byśmy chcieli. My chcemy stworzyć dobre buty, a jeśli będą wystarczająco dobre, to będziemy próbować jakichś innowacji, żeby były jeszcze lepsze i może najlepsze na świecie.

Kiedy but jest dobry?

Przede wszystkim jeśli jest wygodny i spersonalizowany. Każdy zawodnik dawał swoje uwagi. W innych firmach jest trudno coś stworzyć, gdy masz seryjną produkcję i wybrać możesz między trzema czy czterema rodzajami butów. Tutaj mamy swoją firmę i możemy zdecydować. Jeden zawodnik woli bardziej twarde, inny bardziej miękkie. Ktoś powie, że wychodzi mu pięta i potrzeba jakiegoś podbicia. Teraz jesteśmy w stanie to zrobić.

Kogo to może być sezon? Świetne lato miał np. Dawid Kubacki.

- Dawid jest w bardzo dobrej formie. Latem wystąpił w czterech konkursach LGP i wygrał cały cykl. Wiemy też, że Dawid zawsze wolał lato niż zimę, ale przecież on jest mistrzem świata. To jest zawodnik, który może dać nam dużo radości. I to może być zima pod znakiem Dawida Kubackiego.

Świat skoków narciarskich trapią poważne kontuzje, których jest coraz więcej. Z czego to wynika?

- Myślę, że problemem jest też słabsza młodzież. Wiem, że czasy się zmieniły, ale za moich czasów robiliśmy bardzo dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych. Teraz już tego nie ma i ta specjalizacja jest mocno ukierunkowana. Nie robi się zbędnych rzecz. Jest też nauka regeneracji. Kiedyś był to zwykły masaż, dzisiaj inaczej szanuje się siły, żeby w zawodach być w stu procentach dynamicznym.

Muszę jeszcze dodać, że zawodnicy skaczą teraz we wkładach do butów, co widać po skoku, gdy je wyciągają. Wkładki pomagają na rozbiegu i przy wyjściu z progu, ale ustawiają nogę pod dużym kątem. Przy lądowaniu jest zdecydowanie gorzej. Przy każdym wygięciu się do tyłu kolano czy piszczel mocno napiera i dochodzi do nadwyrężeń. To zauważyli już specjaliści z FIS-u, to również może mieć duży wpływ na kontuzje.

Nam mocno pomaga też Harald Pernitsch i to chyba najważniejsza wiadomość mimo odejścia Stefana Horngachera. Tym bardziej, że nasi skoczkowie mają już swoje lata.

- Wiele osób krytykowało, że wydajemy bardzo dużo pieniędzy na doktora Pernitscha, ale to jest warte tych pieniędzy. On potrafi doskonale sprecyzować i dopasować trening, by zminimalizować ryzyko urazów.