Kolejne problemy Stefana Horngachera! Następna kontuzja byłego mistrza świata

Walka o powrót podopiecznego Stefana Horngachera na szczyt trwa od trzech lat. Problemy Niemca rozpoczęły się zerwaniem więzadła krzyżowego podczas treningu w Oberstdorfie w styczniu 2017 roku. Severin Freund walczył o powrót na skocznię. Niestety, niedługo po pierwszym wypadku nastąpił nawrót kontuzji i więzadła zostały zerwane po raz drugi. Przeszedł także operację łąkotki. To wszystko skutkowało przerwą do końca 2018 roku, kiedy to zawodnik powrócił na skocznię. Nie udało mu się wtedy dopasować do światowej czołówki i przedwcześnie zakończył sezon.

Jak sam Freund twierdzi, ma już gotowy sprzęt, który został nawet zaakceptowany przez jego małą córkę. Niemiec będzie musiał poczekać, aby go użyć. Kiedy więc można spodziewać się powrotu sympatycznego skoczka? Według Eurosport.de i samego zawodnika, ma wrócić do rywalizacji przed Turniejem Czterech Skoczni.

Dalsze problemy Freunda

– Po prostu w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że nie młodniejesz i od czasu do czasu przychodzi takie szczypnięcie – mówi zawodnik. – Na razie moim celem jest ciągła i stopniowa poprawa, postęp formy, a w końcu gotowość do startu przed Turniejem Czterech Skoczni. Kiedy jestem na skoczni, to wszystko funkcjonuje dobrze.

Oprócz Severina Freunda na skoczni zabraknie także Andreasa Wellingera oraz Davida Siegla. Obydwaj zawodnicy wracają do zdrowia po kontuzjach. Stefan Horngacher zdecydował dać Freundowi więcej czasu na trening. Według trenera zawodnik nie jest jeszcze w pełni sprawny, musi doleczyć kontuzje. Mimo to, trener uważa, że skoczek oddaje dobre próby. – Chcę odzyskać pewność siebie w konkursach, a następnie iść dalej. To jeszcze nie jest miejsce, do którego zmierzam – mówi zawodnik. Więcej o sportach zimowych przeczytasz SportsInWinter.pl