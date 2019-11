Legenda skoków narciarskich wraca do formy. Po latach znowu może wygrać?

Gregor Schlierenzauer, czterokrotny medalista olimpijski, jeden z najlepszych zawodników w historii skoków narciarskich, zdaje się wracać do przyzwoitej formy. Za skoczkiem bardzo dobre lato i wiele wskazuje na to, że współpraca z Wernerem Schusterem przynosi pierwsze korzyści.

Schlierenzauer odnalazł spokój w golfie. Poprawi swój rekord?

Schlierenzauer jest absolutnym rekordzistą w liczbie zwycięstw w Pucharze Świata. Dotąd wygrał 53 konkursy, ale na 54. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata czeka już prawie pięć lat, bo ostatni raz wygrywał w 2014 roku w Lillehammer. - Ważne jest, aby utrzymywać zdrowie i aby doświadczać dalej tej "gęsiej skórki". Jeśli nadal będę trenował z taką cierpliwością i pokorą, kolejne zwycięstwo jest kwestią czasu. Tak jak Tiger Woods, który potrzebował dziesięciu lat na zdobycie kolejnego Mastersa. Mam nadzieję, że u mnie nie potrwa to tak długo - śmiał się legendarny skoczek w rozmowie z "Tiroler Tageszeitung".

Porównanie do Tigera Woodsa nie jest tutaj przypadkowe, bo Schlierenzauer latem spędzał wiele czasu z trenerem właśnie grając w golfa. To miało pozwolić też na trenowanie opanowania i koncentracji. Tak poznał też najlepszego austriackiego golfistę Matthiasa Schwaba. - Schlierenzauer zaczął wygrywać jako 16-latek, a potem na najwyższym poziomie skakał przez dziewięć lat. Nikt wcześniej tego nie dokonał. Inni zawodnicy długo czekali na takie sukcesy. Naszym wzorem i kierunkiem naszej drogi jest Tiger Woods, który wygrał turniej po wieloletniej przerwie - powiedział Werner Schuster w rozmowie z "Der Standard".

Czteroletni niebyt. Schuster wyznaczył cel

Gregor Schlierenzauer ma za sobą bardzo trudne sezony. Ostatnie pięć Pucharów Świata Austriak kończył kolejno na 10., 43., 34., 35., 48 miejscu. Legendarny skoczek nie był ostatnio w dobrej formie, wypadł z grona czołowych zawodników Pucharu Świata, a trener Austriaków nie wziął go na mistrzostwa świata w Seefeld. Poprzedni sezon był dla niego prawdziwą katastrofą. Wystąpił tylko w 7 konkursach, zdobył 23 punkty i zajął dopiero 48. miejsce

30-latek myślał o zakończeniu kariery, chciał rzucić skoki, ale teraz wraca do formy i chce walczyć o wysokie miejsca w Pucharze Świata. - Nadal w siebie wierzę! Jestem na dobrej drodze. Lato pokazało, że wszystko idzie we właściwą stronę - przyznał po letnim sezonie Schlierenzauer. A lato było u niego bardzo pozytywne, bo pierwszy raz od 2015 roku wskoczył na podium, a w Hinterzarten mógł nawet wygrać, bo Karl Geiger wyprzedził go o zaledwie 0,4 pkt. Cały letni sezon skończył zaś na 12. miejscu, czyli również zaliczył najlepszy występ od 2015 roku.

Schlierenzauer przyznaje, że w ostatnich latach uporał się z problemami zdrowotnymi i bardzo ciężko pracuje. Brakowało mu jednak trenera, któremu mógłby zaufać, a ten przedstawiłby mu jasną wizję skoku. I właśnie Werner Schuster, czyli najbardziej utytułowany trener ostatnich lat może odegrać tutaj kluczową rolę. - Werner był dla mnie zawsze wyjątkową osobą. Skoki narciarskie mają wiele wspólnego z zaufaniem. Potrzebujesz kogoś za sobą, kto pozwoli ci to wszystko zharmonizować. Niby to tylko zwykły skok, ale w ostatnich latach brakowało mi trochę pomysłu, aby poprawnie go wykonać.

Austriacy nie wykonali całego planu

Austriacy nie mają jednak udanej końcówki przygotowań do sezonu. W ostatnim tygodniu w Europie szalały śnieżyce, które zasypały wiele skoczni, a te nie były jeszcze gotowe na przyjęcie śniegu, bo nie miały założonych siatek podtrzymujących śnieg. Własnie dlatego niemieccy skoczkowie mieli sporo problemów w Ga-Pa, a Austriacy musieli nawet zrezygnować z dwóch treningów na skoczni Bergisel w Insbrucku. Sam Schlierenzuaer przyznał, że nie chciał ryzykować skoków w trudnych warunkach po tym jak zobaczył kilka upadków niemieckich juniorów.

Wisła to godny początek sezonu

Początek zimowego Pucharu Świata da nam jednak odpowiedź, w jakim miejscu jest obecnie austriacki skoczek. Mimo że Wisła dla niektórych może się wydawać kontrowersyjnym miejscem na inaugurację sezonu, na przykład ze względu na dość wysokie temperatury panujące w Polsce o tej porze roku. Schlierenzauer jednak obala te tezę i widzi inne pozytywy. - Wisła to dla nas naprawdę świetny i godny początek. Tam jest mega nastrój i inni mogą zazdrościć fanatycznego nastroju, który tam panuje - zakończył Schlierenzauer.