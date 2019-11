Tak wygląda teraz skocznia w Oberstdorfie! Co z pierwszym konkursem Turnieju Czterech Skoczni?

Spekulacje odnośnie ewentualnego przeniesienia albo odwołania konkursu inauguracyjnego Turnieju Czterech Skoczni, który zgodnie z tradycją ma się odbyć w niemieckim Oberstdorfie, przybrały na intensywności dwa miesiące temu, kiedy na poddawanym modernizacji obiekcie widać było problemy z terenem budowy stadionu. Prace nie wydawały się posuwać odpowiednio szybko, a obecny wygląd obiektu nadal nie nastraja pozytywnie.

Na pytanie o możliwość przesunięcia się terminu ukończenia prac władze obiektu odpowiadają twierdząc, że nie ma takiej potrzeby. – Skocznia będzie gotowa do zawodów w 2021 roku, a także na tegoroczne otwarcie Turnieju Czterech Skoczni – mówi nam Stefan Weidhaas, reprezentujący Audi Arena. – Na pewno nie będzie żadnych przesunięć w dacie oddania jej do użytku.

Delegacja zadowolona

Dwa dni temu na Schattenbergschanze gościła delegacja FIS z sekretarzem generalnym Sarah Lewis oraz przyszłym dyrektorem PŚ w skokach narciarskich, Sandro Pertillem na czele, mająca na celu spotkać się z komitetem organizacyjnym mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym, które czekają nas za nieco ponad rok. Według obserwacji działaczy Międzynarodowej Federacji Narciarskiej nie ma powodów do obaw, a obiekty mimo że jeszcze nieukończone, uwidaczniają pozytywne zmiany w związku z imprezą.

Przedyskutowano także sprawdzony w Seefeld combined-ticket, który uprawniałby osoby udające się do Oberstdorfu do podróżowania za darmo przez 60 kilometrów regionu, zarówno busami, jak i pociągiem. Do ukończenia poza stadionem skoczni, pozostały także chociażby plany dotyczące dróg, parkingów oraz zakwaterowania, które częściowo FIS chciałby przetestować już podczas nadchodzącego sezonu Pucharu Świata.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie rozpoczną się 23 lutego i potrwają do 7 marca 2021 roku. Początek najbliższego, 68. Turnieju Czterech Skoczni w Audi Arenie zaplanowano na dni 28-29 grudnia. Kwalifikacje rozpoczną się o 16:30 w sobotę, a konkurs indywidualny dzień później o 17:30.