Kontuzja najlepszego skoczka z Finlandii. Opuści początek sezonu

Jak informuje trener reprezentacji Finlandii – Lauri Hakola, zawodnik prawdopodobnie opuści pierwsze zawody sezonu. Wszystko zależy jednak od rehabilitacji i stanu zdrowia zawodnika. Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, iż zawodnik opuści zawody w Wiśle i rozpocznie sezon od konkursów w Ruce.

Janne Karppinen, lekarz, trener oraz fizjoterapeuta kadry, opracował już plan powrotu do zdrowia 24-letniego Fina. Na szczęście nie straci on całego sezonu. Byłaby to ogromna strata dla pogrążonej w głębokim kryzysie drużyny Suomi. Sam zawodnik poinformował o kontuzji na swoim profilu na Instagramie. Nie traci on nadziei na szybki powrót do zdrowia.

Antti Aalto to 24-letni fiński skoczek narciarski. Zadebiutował w cyklu Pucharu Świata podczas zawodów w Wiśle, 19 listopada 2017 roku. W poprzednim sezonie zajął 25. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Na koncie nie ma jeszcze miejsca na podium w PŚ. Najwyżej sklasyfikowany był podczas zawodów w Niżnym Tagile, gdzie zajął 6. lokatę.

