Mocne słowa Kamila Stocha: "Dziesięć lat błagania na kolanach o zrobienie czegokolwiek"

Adam Małysz o Letnim Grand Prix:

Kamil Stoch wygrał, a Dawid Kubacki był drugi w niedzielnym konkursie Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Zakopanem. Polacy wypadli świetnie, bo w pierwszej dziesiątce znaleźli się też Jakub Wolny i Piotr Żyła.

Kamil Stoch o modernizacji skoczni w Zakopanem

Po zawodach odbyła się konferencja prasowa, na której Stoch został zapytany o modernizację Średniej Krokwii im. Bronisława Czecha. - To było dziesięć lat błagania na kolanach o zrobienie czegokolwiek w tej sprawie. Cieszę się jednak, że inicjatywa doszła do skutku, dzięki czemu w niedalekiej przyszłości młodzi zawodnicy otrzymają super obiekty. Nie mówię o sobie, ale to dobrze, że adepci skoków będą mieli gdzie się rozwijać - powiedział lider naszej reprezentacji w skokach.

Do końca letniego sezonu pozostały cztery konkursy: w Hakubie (23 i 24 sierpnia), w Hinzenbach (29.09) i w Klingenthal (5.10). Stoch odniósł się także do swojego indywidualnego sukcesu. - Czułem, że wszystko zostało dobrze wykonane, a odległości były tego potwierdzeniem. Zimą dwa razy z rzędu nie wchodziłem tutaj do drugiej serii, ale nie podchodziłem do tego, jak do zakopiańskiej klątwy. Tak się złożyło, że w zawodach indywidualnych coś nie zagrało, a do tego warunki mi nie pomagały - zakończył Stoch.