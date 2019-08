Kamil Stoch wygrał konkurs w Zakopanem! Pierwsze dwa miejsca dla Polski!

Polacy chcą zaskoczyć rywali sprzętem:

Konkurs w Zakopanem stał na bardzo wysokim poziomie. Po pierwszej serii prowadził Yukiya Sato, który skokiem na odległość 145 metrów pobił rekord Wielkiej Krokwi (HS140). Tuż za nim znalazło się czterech reprezentantów Polski - Jakub Wolny (140 m), Kamil Stoch (137,5 m), Piotr Żyła (138 m) i Dawid Kubacki (138 m). Wolny tracił do Japończyka 2,7 pkt, za to Kubacki 6,2 pkt. Do serii finałowej awansował również Aleksander Zniszczoł (12.miejsce, 128 m). Konkurs na pierwszej serii skończyli Maciej Kot (31., 125 m) i Stefan Hula (48., 112 m).

Kamil Stoch minimalnie wyprzedził Dawida Kubackiego w Zakopanem

Druga seria przedłużała się ze względu na zbyt mocno wiejący wiatr. Ostatecznie udało się jednak dokończyć konkurs. Kamil Stoch skoczył 132,5 m i ostatecznie wyprzedził Dawida Kubackiego (134,5 m) o zaledwie 0,7 pkt. Trzeci Yukiya Sato po skoku na 131 m stracił 0,8 pkt do Kubackiego i 1,5 pkt do Stocha. Czwarty był Naoki Nakamura, a piąty Killian Peier. Na szóstą pozycję spadł Piotr Żyła (131 m), a na ósmą Jakub Wolny (125 m). Zniszczoł ostatecznie zajął 21. miejsce (117 m).

Dawid Kubacki trzeci w klasyfikacji generalnej. Kamil Stoch jest szósty

Liderem klasyfikacji generalnej Letniego GP jest Słoweniec Timi Zajc, który w trzech konkurs uzbierał 236 pkt. Drugi jest Karl Geiger (192 pkt, cztery występy), za to trzeci jest Dawid Kubacki - w dwóch konkursach zebrał 160 pkt. Czwarty jest Naoki Nakamura (149 pkt, dwa występy), piąty Jewgienij Klimow (129 pkt, trzy występy), natomiast szósty Kamil Stoch (112 pkt, dwa występy). Piotr Żyła jest 11. (85 pkt, dwa występy), Jakub Wolny 15. (77 pkt, trzy występy), Maciej Kot 20. (63 pkt, cztery występy), Aleksander Zniszczoł 25. (48 pkt, trzy występy), Andrzej Stękała 33. (30 pkt, dwa występy), Stefan Hula 36. (15 pkt, trzy występy), Klemens Murańka 41. (9 pkt, dwa występy), natomiast Paweł Wąsek 47. (6 pkt, dwa występy).

W Pucharze Narodów najlepsi są Polacy. Jak do tej pory zebrali łącznie 1355 pkt. Mają przewagę 96 pkt nad Japonią, 212 pkt nad Słowenią, 232 pkt nad Niemcami, 280 pkt nad Norwegią i aż 763 pkt nad Austrią. Na kolejnych miejscach znajdują się Rosjanie, Szwajcarzy, Czesi, Włosi, Kanadyjczycy, Kazachowie i Francuzi. Bez punktu jak do tej pory są Bułgarzy, Amerykanie, Finowie, Koreańczycy z Południa oraz Estończycy.