Letnie Grand Prix w Zakopanem. Transmisję kwalifikacji obejrzymy w otwartym kanale! TV, stream online, na żywo, 16.08

W 6. odsłonie tegorocznego cyklu Letniego Grand Prix zobaczymy czołówkę polskich skoczków. W piątkowych kwalifikacjach wystartuje aż 7 Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Jakub Wolny, Stefan Hula i Aleksander Zniszczoł (pierwszych 6 zawodników to członkowie kadry A).

REKLAMA

Dawid Kubacki o udziale w LGP: Trochę się zdążyłem stęsknić za zawodami

To spora zmiana w porównaniu do poprzedniego konkursu LGP we francuskim Courchevel, gdzie wystąpiło zaledwie 3 reprezentantów Polski: Maciej Kot, Jakub Wolny i Stefan Hula.

Dzień po piątkowych kwalifikacjach skoczków czeka rywalizacja w konkursie drużynowym. Konkurs indywidualny zaplanowano natomiast na niedzielę.

LGP w Zakopanem 2019. Gdzie i o której obejrzeć kwalifikacje do konkursu indywidualnego? Transmisja TV, stream online, na żywo, 16.08

Transmisję TV piątkowych kwalifikacji do konkursu indywidualnego LGP w Zakopanem obejrzymy na antenie TVP Sport. W internecie rywalizację skoczków będzie można śledzić na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Początek transmisji od godz. 16:25 (studio od godz. 15:45).