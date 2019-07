Historyczny dzień dla polskich skoków narciarskich. Pierwszy taki występ reprezentacji

Łukasz Kruczek zdecydował się wysłać do Hinterzarten dwie polskie skoczkinie - Kingę Rajdę i Joannę Szwab. Dzięki temu po raz pierwszy w historii reprezentacja Polski wystawi zespół w konkursie mikstów na igielicie. Nazwiska dwóch skoczków z kadry Macieja Maciusiaka, którzy dołączą do ekipy, poznamy po piątkowych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego mężczyzn.

Historyczny dzień dla polskich skoków narciarskich

Rajda i Szwab powalczą najpierw w piątek o awans do konkursu indywidualnego, który odbędzie się w piątek wieczorem. W sobotę wezmą udział w konkursie mikstów. W kadrze na zawody w Hinterzarten nie znalazła się Kamila Karpiel, która przeszła zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego w kolanie i przechodzi rehabilitację.

Reprezentacja Polski w marcu tego roku po raz pierwszy w historii wystąpiła w konkursie mikstów na mistrzostwach świata. Drużyna w składzie Kinga Rajda, Dawid Kubacki, Kamila Karpiel i Kamil Stoch zajęła 6. miejsce w konkursie drużyn mieszanych na skoczni normalnej w Seefeld.